Kampagne: Niedersachsen: Wald zukunftsfit machen

Oldenburg /Berlin Der niedersächsische Wald soll „topfit für die Zukunft“ gemacht werden. Dafür will die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) in Oldenburg die Waldbesitzer bei einer klimafreundlichen Waldbewirtschaftung unterstützen. Denn: „Jede einzelne Waldfläche in Niedersachsen ist wichtig für den Klimaschutz“ so die Kammer.

„Wald macht Klima“ heißt die Kampagne. Rund 3000 niedersächsische Waldbesitzer sollen eine Postkarte bekommen und an einer Umfrage teilnehmen. „Wir möchten von den Waldbesitzern wissen, welche Ansprüche sie mit ihrem Waldbesitz verknüpfen und welche Ziele sie mit ihrem Waldbesitz verfolgen“, erklärt Martin Hilkmann von der LWK. In April erfolge die Auswertung, im August soll eine daraus entwickelte Kampagne starten mit Handlungsempfehlungen für Waldbesitzer, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und Holzvermarktungsorganisationen. Bedroht sieht die Kammer den Wald als Lieferant des wichtigen nachwachsenden Rohstoffs Holz, als Klimaschützer, Wasserschützer und Sauerstoffproduzenten.

Denn der menschengemachte Klimawandel trage dazu bei, dass die Wälder leiden: Er führt zu Veränderungen von Niederschlag und Temperatur, fördert Extremwetterereignisse wie z.B. Stürme oder Dürren – bis hin zu Massenvermehrungen des Borkenkäfers.

Erst Ende Februar hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) im Waldzustandsbericht 2020 festgestellt: dem deutschen Wald geht es sehr schlecht; er ist krank. Mehr als drei Viertel aller Waldbäume sind mehr oder weniger geschädigt.

Der Klimawandel habe einen großen Schaden angerichtet, konstatierte die Agrarministerin. Es gehe darum, möglichst viel Fläche nachhaltig aufzuforsten. Dafür stünden den Waldbesitzern derzeit 1,5 Milliarden Euro Fördergelder zur Verfügung. Im vergangenen Jahr starben in Deutschland so viele Bäume wie noch nie seit Beginn der Erhebung 1984. 138 000 Hektar Wald gingen 2020 verloren.