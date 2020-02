Oldenburg /Berlin Die Sorge vor wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus steigt auch bei Firmen im Nordwesten. Viele Unternehmen aus der Region unterhalten wirtschaftliche Beziehungen zu China, wie Airbus mit seinen Zulieferern bei Premium Aerotec (Varel, Nordenham, Bremen). Bei Airbus gibt es nach einem zwischenzeitlichen Produktionsstopp aber wieder Entwarnung. „Die Airbus Endmontagelinie in Tianjin hatte verlängerte Werksferien über das chinesische Neujahrsfest. In der vergangenen Woche erfolgte die Freigabe, die Produktion wieder zu starten“, sagte Airbus-Sprecher Heiko Stolzke (Hamburg). In China fertigt Airbus Modelle der A-320-Baureihe.

Autozulieferer Boge (Damme) sieht bisher keine Auswirkungen in seinen Fabriken außerhalb Chinas. „Allerdings können die Boge-Fabriken in China noch nicht wieder mit voller Belegschaft arbeiten“, sagte Sprecher Cord Witkowski. Boge Rubber & Plastics hat drei Produktionsstandorte in China. Gleichwohl erwartet Boge Versorgungsprobleme, da so gut wie alle Automobile Komponenten aus chinesischer Fertigung enthalten.

Der Luft- und Raumfahrtzulieferer Broetje Automation (Rastede) gehört zum chinesischen Mischkonzern Shanghai Electric. Er hat zwei Standorte in China. 30 Mitarbeiter sind nach den Worten des Broetje-Sprechers Norbert Steinkemper in China. Sie sind von den Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Dienstreisen nach China finden zurzeit nicht statt, und die in China tätigen Broet­je-Mitarbeiter wurden nach Deutschland zurückgeholt. Brötje rechnet mit wirtschaftlichen Auswirkungen – schon allein, weil Geschäfte sich verzögern werden.

So schätzt man es auch bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer ein: „Da sich das Virus immer noch ausbreitet und wirtschaftliche Aktivitäten in China einschränkt, ist davon auszugehen, dass auch Im- und Exportaktivitäten regionaler Unternehmen mit China zunehmend betroffen sind“, sagte Felix Jahn, Geschäftsführer Bereich Geschäfte weltweit.

In der Hafenwirtschaft gebe es aktuell noch keine spürbaren Auswirkungen der Corona-Infektionen, sagte Eurogate-Sprecher Steffen Leuthold. Reeder hätten aber angekündigt, Schiffsverbindungen aus dem Zeitplan zu nehmen.