Oldenburg /Berlin Die Wetterbilanz der ersten Jahreshälfte 2019 ist aus Sicht der Landwirtschaft besser als im vergangenen Rekord-Dürre-Jahr. Aber: Oft warten Bauern noch auf Regen. Das Regendefizit des vergangenen Jahres sei in vielen Teilen Niedersachsens noch nicht ausgeglichen, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg.

Insbesondere auf den „schwereren“ Standorten, wo der Boden viel Wasser speichern kann, seien die Böden im unteren Bereich noch nicht wieder aufgefüllt. Auf den leichteren Standorten haben laut Kammer Wintergetreide und Winterraps die Wasservorräte wieder absinken lassen. Bei anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen dürften die Wasserreserven im Boden schnell aufgebraucht sein. „Es ist also auch weiterhin kontinuierlicher Regen nötig“, sagte ein Sprecher der Kammer.

Der Regen sei in den vergangenen Wochen in den verschiedenen Landesteilen sehr unterschiedlich gefallen. Zum Teil hagelte es stark. Auch extrem starker Regen ist nicht gut, weil unter anderem der Boden die Wassermassen nicht gut aufnehmen kann. Diese Wetter-Extreme dürften sich mit geringeren Erträgen auswirken. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sagte unserer Zeitung: „Wenn es wirklich eine längere Hitzewelle gibt, müssen wir erneut mit Ernteeinbußen rechnen.“

Unterdessen schreitet die Bearbeitung der Anträge auf Dürrehilfen weiter voran. Von den 4600 eingereichten Anträgen sind nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums etwa 25 Prozent nicht bewilligungsfähig, so dass am Ende rund 3200 Bewilligungen stehen. 145 Landwirte haben demzufolge bereits einen ablehnenden Bescheid bekommen. Bislang seien 25,07 Millionen Euro an 3175 niedersächsische Landwirte ausgezahlt worden. Im Juli und August sollen weitere Auszahlungen an die berechtigten Landwirte erfolgen.

Für die Hilfen hatte der Bund für Niedersachsen zunächst 17,8 Millionen Euro bereitgestellt und das Land dieselbe Summe aufgebracht. Durch nachträgliche Zuweisungen von Bund und Land stehen nun insgesamt 45,8 Millionen Euro an Dürrehilfen für Niedersachsen zur Verfügung. Bislang erhalten alle berechtigten Antragssteller einen Abschlag von 40 Prozent der Antragssumme. Bis auf wenige Einzelfälle sind laut Ministerium alle Anträge geprüft und Abschlagszahlungen gezahlt. Nach Abschluss der Prüfungen sollen noch weitere Abschlagszahlungen erfolgen.

Rukwied sieht wegen der Dürreschäden viele landwirtschaftliche Betriebe am Rande ihrer Existenz. Insgesamt habe es drei Milliarden Euro Schaden gegeben. Die Landwirte lebten in vielen Regionen „von der Hand in den Mund“, sagte er unserer Zeitung.