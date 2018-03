NWZ Digital investiert in „nebenan.de“

Oldenburg /Berlin Mit einer siebenstelligen Summe beteiligt sich NWZ Digital, die Beteiligungsholding der NWZ-Mediengruppe (Oldenburg), an „nebenan.de“ und wird zugleich Gesellschafter des Nachbarschaftsnetzwerks. Insgesamt hat das Berliner Start-up in einer Finanzierungsrunde 16 Millionen Euro erhalten. Neu im Investorenkreis sind neben NWZ Digital auch die Augsburger Allgemeine und die Deutsche Tele Medien.

„nebenan.de“ will sich als Online-Netzwerk für Nachbarschaften und lokale Gemeinschaften etablieren. Die 2013 von Christian Vollmann gegründete Nachbarschaftsplattform betont u.a. einen strikten Datenschutz.

„Für uns ist das Geschäftsmodell aus zwei Gesichtspunkten sehr interessant“, sagte NWZ-Digital-Geschäftsführer Ulrich Gathmann. „Zum einen glauben wir, dass neben Facebook Platz für ein weiteres soziales Netzwerk mit einer dezidiert lokalen Ausrichtung und einem ernstgemeinten Datenschutz ist, zum anderen ist ,nebenan.de’ auch in Oldenburg aktiv, also im Verbreitungsgebiet der Nordwest-Zeitung.“ In der Stadt gebe es bereits 21 Nachbarschaften von „nebenan.de“ mit knapp 3000 angemeldeten Nutzern.