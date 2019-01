Oldenburg Die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse ist 2018 im Bereich der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) um 2,5 Prozent gestiegen. Wie die Kammer am Donnerstag mitteilte, haben die Mitgliedsunternehmen bis Ende Dezember insgesamt 4372 Ausbildungsverhältnisse – und damit 108 mehr als im Vorjahr – abgeschlossen. Der positive Trend aus dem Vorjahr setze sich damit fort.

„Die Unternehmen sind bei der Rekrutierung erfolgreich, weil sie zielgruppengerechter bei der Ansprache von Schulabgängern vorgehen, ihre Ausbildungskonzepte verbessern und dem Thema Personal in einem insgesamt knappen Markt einfach mehr Aufmerksamkeit widmen“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Hildebrandt. Das sei eine gute Entwicklung.

Die stärksten Zuwächse gab es in den Landkreisen Ammerland (plus 11,6 Prozent) und Oldenburg (plus 10,4). Einzig im Kreis Wesermarsch sank die Zahl neuer Ausbildungsverhältnisse (minus 8,5 Prozent).