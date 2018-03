Oldenburg Ausbildungsplatz oder neuer Job gefällig? Mehr als 70 Aussteller werden sich in diesem Jahr bei der 12. Jobmesse in Oldenburg präsentieren. Das sind nochmals mehr als im vergangenen Jahr. „Viele von ihnen sind Stammkunden, die jedes Jahr in Oldenburg dabei sind“, meint Kora Blanken, Pressesprecherin vom Messeveranstalter Barlag. Einige Aussteller sind aber am 7. und 8. April zum ersten Mal in der Weser-Ems-Halle vertreten.

Die Vielfalt ist dabei groß – namhafte Unternehmen sämtlicher Branchen nutzen die Messe, um sich zu präsentieren. Auch bekannte Institutionen wie das Bundeskriminalamt und der Zoll sowie zahlreiche Weiterbilder sind auf der Messe vertreten.

„Auch das Publikum bei der Messe ist sehr gemischt – das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt Blanken. Mehrere Tausend Besucher werden in Oldenburg erwartet. Das Angebot soll laut Veranstalter für Interessenten jeden Alters und jeder Qualifikation passende Karrierechancen bieten. „Egal ob Schüler, Berufseinsteiger oder Führungskräfte – alle können sich in den Gesprächen mit den Ausstellern informieren.“

Wie immer gibt es ein breites Rahmenprogramm – auch mit Beratung, Bewerbungsmappencheck und Bewerbungsfotoservice

• Die 12. Jobmesse in Oldenburg findet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. April, statt. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro (ermäßigt 2 Euro).

NWZ-Jobs.de Finden Sie Ihren Traumjob auf NWZ-Jobs.de!

Mehr Informationen unter www.jobmessen.de/oldenburg