Oldenburg Die „jobmesse deutschland tour“ macht an diesem Samstag und Sonntag (7. und 8. April) wieder halt in Oldenburg. Bereits zum zwölften Mal gehen am Messewochenende attraktive Aussteller in den Weser-Ems-Hallen, Europaplatz 12, auf die Suche nach neuen potenziellen Bewerbern. Die Jobmesse wird am Samstag um 10 Uhr eröffnet und endet am ersten Tag um 16 Uhr. Am Sonntag haben Interessierte von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich nach spannenden Jobs zu erkundigen.

Entlang des roten Teppichs präsentieren sich in diesem Jahr über 70 Unternehmen, Institutionen und Weiterbilder. Darüber hinaus gibt es auf der Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um die Themen Job und Karriere. Viele namhafte Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen wie Bernard Krone, Brunel, EWE, Fielmann, und Nanu-Nana nutzen das Event.

Auch die Nordwest-Zeitung ist mit einem Stand vertreten. Wer sich also für die Ausbildungsberufe im Bereich Mediengestalter/-in Digital und Print, Mediengestalter/-in Bild und Ton (NWZ TV), Medienkaufleute Digital und Print sowie das Crossmedia-Volontariat interessiert, ist hier genau richtig.

Außerdem präsentieren sich bekannte Institutionen wie das Bundeskriminalamt und der Zoll. Auch zahlreiche Weiterbilder sind auf der Messe vertreten. Die Vielfalt der Aussteller ist groß, doch ihr Anliegen immer das gleiche: mit den Besuchern ins persönliche Gespräch kommen. „Die Messe ist eine Riesenchance für beide Seiten“,findet Projektleiter Martin Kylvåg vom Osnabrücker Messeveranstalter Barlag. „Auf dem Event können sie im persönlichen Gespräch am Messestand ausloten, ob die Chemie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit stimmt.“

Darüber hinaus haben die Besucher auf der zwölften Jobmesse in Oldenburg die Möglichkeit, das umfangreiche Rahmenprogramm für sich zu nutzen. In zahlreichen Fachvorträgen verschiedener Referenten und in den professionellen Workshops von Trainer Jens Rumpza erhalten sie wertvolle Tipps rund um die Themen Bewerbung, Job und Karriere. Wer ein passendes Bewerbungsbild braucht, kann sich auf der Messe von Fotoprofis ins rechte Licht rücken lassen. Im Bewerbungsmappencheck geben die Profis zudem Tipps Anschreiben und Lebensläufe.