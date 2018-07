Oldenburg Zahlreiche Jugendliche im Oldenburger Land beginnen jetzt, Anfang August und im Monat darauf, ihre Berufsausbildung. Dennoch dürfte nach Einschätzung der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) die Zahl der neu registrierten Ausbildungsverträge in den IHK-Berufen in diesem Jahr nicht ganz an den Wert des Vorjahres heranreichen.

Wie die Kammer am Freitag mitteilte, hat sie bis Ende Juli rund 3300 neue Ausbildungsverträge registriert. Vor einem Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 3535.

Laufend gehen noch neue Verträge ein, sagt Dr. Thomas Hildebrandt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Oldenburgischen IHK. Der Ausbildungsmarkt sei noch in Bewegung. Bis Ende 2018 geht er davon aus, dass die Zahl der neu registrierten Ausbildungsverträge noch auf gut 4000 steigen wird. Im Gesamtjahr 2017 gab es bei der Kammer allerdings noch 4264 eingetragene Ausbildungsverhältnisse.

„Der Fachkräftebedarf unserer Region ist über fast alle Branchen hinweg groß“, betont Hildebrandt. „Die Ausbildungsbereitschaft folglich auch.“ Dennoch sind viele Ausbildungsplätze noch unbesetzt. „Mehr Stellen könnten durchaus besetzt werden“, sagt Hildebrandt.

Dreh- und Angelpunkt ist dafür aus Sicht der IHK eine effektivere Berufsorientierung. „Sie muss eine klare Vorstellung von Berufen und Anforderungen ermöglichen“, sagt der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer. „Das schließt Engagement und Lernbereitschaft ein.“ Bei der Berufsorientierung seien Eltern, Schulen, Arbeitsagenturen, aber insbesondere die Jugendlichen selbst gefordert, so Hildebrandt.

Dass weiterhin viele junge Leute Top-Leistungen in der Ausbildung zeigen würden, hätten die jüngsten Prüfungen gezeigt. Am 24. August zeichnet die IHK die besten Absolventen der Sommerprüfungen und ihre Ausbildungsbetriebe in der Weser-Ems-Halle aus. Rund 200 haben nach Angaben der Kammer mit der Note „eins“ abgeschlossen – so viele wie nie.

Die Arbeitsagentur hatte kürzlich berichtet, dass kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres in Niedersachsen noch zahlreiche Stellen frei sind. Viele Betriebe könnten offene Lehrstellen nur schwer oder gar nicht besetzen. Stand Ende Juni gab es in Niedersachsen mit 52 346 gemeldeten Bewerbern 4,3 Prozent weniger Interessenten für eine Ausbildungsstelle als vor einem Jahr. Ihnen standen mit 52 271 Stellen 1,6 Prozent mehr gegenüber als noch 2017.