Oldenburg Das Land Niedersachsen unterstützt weiterhin die Ausbildung im oldenburgischen Handwerk. „Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat am Donnerstag im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Oldenburg (HWK) einen Zuwendungsbescheid zur Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) in Höhe von 1,2 Millionen Euro an die Kammervertreter übergeben“, berichtete die HWK in einer Mitteilung.

„Mit der Förderung leisten wir einen Beitrag zur modernen und zukunftssicheren Gestaltung der Ausbildung im Handwerk“, sagte der Minister laut der Mitteilung. Er betonte die „Lernortkooperation“. Nur wenn sich alle, die an der Ausbildung beteiligt seien, abstimmten, sei für die Auszubildenden das beste Ergebnis erzielbar. „Daran wirken wir gern mit“, so Tonne. Kammerpräsident Manfred Kurmann, die Vizepräsidenten Eckhard Stein und Stefan Cibis sowie Hauptgeschäftsführer Heiko Henke nahmen den Förderbescheid entgegen. „Die Förderung des Landes ist nicht nur eine praktische Unterstützung, sondern auch eine zusätzliche Motivation für alle, die sich dem Thema Ausbildung widmen“, sagte Kurmann.

Die ÜLU ist fester Bestandteil der dualen Berufsausbildung im Handwerk. „Sie gewährleistet eine breite Grundausbildung, vervollständigt die betriebliche Ausbildung, gleicht eventuelle Spezialisierungen der Betriebe aus und stellt eine Anpassung an technische und wirtschaftliche Veränderungen sicher“, erklärte Henke. Die ÜLU ergänze und unterstütze die betriebliche Ausbildung vom ersten bis zum letzten Ausbildungsjahr.