Berufschancen bei der Bundeswehr

Oldenburg Über Berufschancen in zivilen und militärischen Berufen informiert die Karriereberatung der Bundeswehr am Donnerstag, 23. Mai, 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur in Oldenburg (Stau 70). Vorgestellt werden sollen Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren, Laufbahnen sowie Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, teilte die Arbeitsagentur mit.