BFE informiert über Meisterausbildung

Oldenburg Das Bundestechnologiezentrum für Elek­tro- und Informationstechnik (BFE) in Oldenburg informiert am Samstag, 30. März, von 10 bis 14 Uhr über sein Meister-Ausbildungsangebot. Einmalig in Deutschland bietet das BFE Meisterlehrgänge in allen fünf Schwerpunkten (Elektrotechnikermeister Energie- und Gebäudetechnik, Elektrotechnikermeister Kommunikations- und Sicherheitstechnik, Elektrotechnikermeister Systemelektronik, Elektromaschinenbauermeister und Informationstechnikermeister) an. Auf dem Programm stehen unter anderem Kurzvorträge, individuelle Beratungen durch BFE-Bereichsleiter und Dozenten sowie Führungen durch das BFE.