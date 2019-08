BFE informiert am Samstag über Meister-Angebot

Oldenburg Über sein Meister-Ausbildungsangebot informiert das Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik (BFE/Oldenburg) am Samstag, 17. August, von 10 bis 14 Uhr (der letzte Vortrag beginnt um 13 Uhr). Das Bundestechnologiezentrum an der Donnerschweer Straße 184 bietet Meisterlehrgänge in allen fünf Schwerpunkten an: Elektrotechnikermeister Energie- und Gebäudetechnik, Elektrotechnikermeister Kommunikations- und Sicherheitstechnik, Elektrotechnikermeister Systemelektronik, Elektromaschinenbauermeister und Informationstechnikermeister.