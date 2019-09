Oldenburg Die Cäcilienbrücke in Oldenburg nimmt wieder den Betrieb auf. Wann genau, ist laut Rüdiger Oltmanns vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee offen: „Wenn alles glattläuft am späten Montagabend.“ Aufgrund der Wiederinbetriebnahme wird die Brücke an diesem Montagabend für etwa vier Stunden für Fußgänger und Radfahrer gesperrt, die bislang über Rampen passieren konnten. Das wird, so Oltmanns weiter, voraussichtlich von 18 bis 22 Uhr der Fall sein. Umleitungen sind ausgeschildert und führen über Amalienbrücke und Niedersachsendamm. Die Ampeln auf beiden Seiten der Brücke sind an diesem Montag gegen 16.30 Uhr außer Betrieb.

Anschließend ist die Brücke wieder für alle Verkehrsteilnehmer, also auch Autos, offen und wird wie gewohnt gehoben, wenn Schiffe passieren. Das ist bei Temperaturen über 20 Grad Celsius aufgrund von Bauschäden nicht mehr möglich. Das Bauwerk dehnt sich dann so weit aus, dass die Gefahr besteht, dass sich der sogenannte Überbau zwischen den Türmen verkeilt. An 80 Tagen im vergangenen Jahr blieb die Brücke deshalb unten. Die Berufsschifffahrt musste oft bis in die Nacht warten, um die Fahrt fortsetzen zu können. Deshalb entschied man sich in diesem Sommer, die Brücke fest auf 1,60 Meter anzuheben.

Die Cäcilienbrücke bleibt nun bis zur Fertigstellung einer Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer im Frühling 2020 in Betrieb. Dann wird sie zum letzten Mal gehoben und der sogenannte Überbau ausgebaut.