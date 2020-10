Bis Freitag bei PIA bewerben!

Oldenburg An diesem Freitag endet die Bewerbungsfrist beim „Preis für Innovative Ausbildung“ (PIA) der NWZ. Mit PIA sollen Unternehmen und Verbünde gewürdigt werden, die in der dualen Berufsausbildung mit kreativen Ausbildungsideen mehr tun als üblich. PIA gibt es schon seit zehn Jahren. Und auch in diesem sind schon zahlreiche Bewerbungen eingegangen. Über alle wird berichtet. Gute Ausbildungsbetriebe werden so noch bekannter. Im November wird eine prominent besetzte Jury die Sieger ermitteln.

Eine Bewerbung ist schnell gemacht. Info und Beispiele: