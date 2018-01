Oldenburg Der Deutsche Aktienindex (Dax) steigt und steigt – und Aktien sind zum Thema geworden. Mehr Deutsche denken offenbar darüber nach, wie man „einsteigen“ kann. Aber wo gibt es eigentlich Informationen als Grundlage für ein Investment? Je mehr ein Anleger über ein Unternehmen weiß, desto besser kann er die Entwicklungen einschätzen. „Am wichtigsten ist es, dass man versteht, was die Gesellschaft macht“, sagt Lothar Koch von der GSAM + Spee Asset Management AG in Düsseldorf.

Hier kommt ein kleiner Überblick über einige Quellen, die man nutzen kann:• Eigene Beobachtungen: Findet man bestimmte Produkte besonders gut, oder sind die Kinder begeistert von neuem technischen Schnickschnack, kann eine nähere Beschäftigung mit dem Hersteller lohnen: Ist er börsennotiert? • Informationen aus der Tageszeitung: Wie entwickelt sich der Kurs einer interessanten Firma mit der Zeit? Im „Börsenkasten“ auf der zweiten Wirtschaftsseite der NWZ finden sich allein 14 Aktien aus der näheren Umgebung. Praktisch jeden aktuellen Aktienkurs findet man auf Internetseiten von Banken oder auf Seiten wie „finanztreff.de“• Investor Relations: Wer Anteile eines Unternehmens hält oder kaufen möchte, will die wirtschaftliche Lage einschätzen können. Einen Teil dieser Infos finden Anleger auf der Website der Firma im Bereich Investor Relations (Anleger-Beziehungen), wie Claus Walter erklärt, Geschäftsführer der Freiburger Vermögensmanagement GmbH. Dort finden Nutzer etwa den Geschäftsbericht und die Quartalszahlen. Auch ein Finanzkalender, Informationen über die Aktionärsstruktur oder Dividendenzahlungen stehen hier meist. „Anleger können einen guten ersten Überblick bekommen“, sagt Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

• Geschäftsbericht: Aktiengesellschaften müssen Anleger umfassend über ihre Lage informieren. Das tun sie unter anderem im jährlichen Geschäftsbericht. Das ist ein Monstrum. Aber: „Lesen Sie den Lagebericht“, rät Kurz. Dieser sei meist Teil des Geschäftsberichtes und stelle auf wenigen Seiten dar, wie das Unternehmen dasteht und gebe einen Ausblick der Unternehmensleitung auf die nähere Zukunft.

• Ad-hoc-Mitteilungen: Aktiengesellschaften sind zu bestimmten Veröffentlichungen verpflichtet, und zwar zeitnah zu kursrelevanten Ereignissen („Ad-hoc-Mitteilungen“). Anleger sollen damit fundierte Entscheidungen treffen können und zeitlich gegenüber Insidern nicht benachteiligt werden. Ad-hoc-Meldungen würden manchmal auch dazu genutzt, eine hohe Aufmerksamkeit zu erreichen, erklärt Vermögensberater Walter. Daher sollten Anleger die Mitteilungen nicht überbewerten. „Privatanleger sollten möglichst mit einer langfristigen Perspektive von Jahren – besser noch Jahrzehnten – investieren und sich nicht zu sehr von Ad-hoc-Meldungen verunsichern lassen.“ Ein wichtiges Portal für Pflichtmitteilungen ist www.dgap.de

• Analysten-Einschätzungen: Auch Geldinstitute und Investmentgesellschaften befassen sich mit Aktien – zur Kundenberatung aber oft auch zur eigenen Anlage. Vor diesem Hintergrund nehmen eigene Experten Aktientitel und auch Branchen oder Länder genauer unter die Lupe. Die Analysten geben neben einer allgemeinen Bewertung oft auch eine Empfehlung ab: Soll ein Titel gekauft, gehalten oder besser verkauft werden? In der Regel sind diese Berichte öffentlich zugänglich: „Viele Experten veröffentlichen Analysen von Unternehmen oder Branchen im Internet oder in anderen Medien“, erklärt Walter. „Sie können dabei helfen, besondere Aspekte, Chancen und Gefahren zu entdecken.“

Allerdings sollten Anleger die Berichte kritisch lesen: „Analysen gibt es wie Sand am Meer“, sagt Vermögensverwalter Koch. „Fast alle Meinungen sind vertreten. Das Mitdenken ist strenge Pflicht.“

• Börsenbriefe: Um die Aufmerksamkeit der Anleger werben auch Börsenbriefe. Hier beschäftigen sich Finanzexperten mit Aktien, Branchen, Ländern. Die Expertisen kosten in der Regel Geld, ein Teil der Informationen ist manchmal kostenlos. Anleger sollten sich bei der Lektüre laut Kurz aber immer fragen: „Welches Interesse hat der Autor mit der Weitergabe der Informationen?“

• Internetforen: Zahlreiche Finanzportale bieten Foren an, in denen Anleger diskutieren können. „Grundsätzlich ist der Austausch mit Gleichgesinnten eine gute Sache, um andere Perspektiven und Standpunkte kennenzulernen“, findet Vermögensberater Walter. „Ob die allerdings fachlich fundiert sind oder aus reinem Eigeninteresse ins Netz gestellt werden, lässt sich kaum feststellen.“

• Beratung bei der Bank oder anderen Finanzdienstleister: Ist für Neueinsteiger unerlässlich! Dafür ist viel Zeit nötig. Es gelten für die Wertpapierberatung seit diesem Jahr neue Regeln. Vorteil: Am Ende bekommt man idealerweise konkrete aussichtsreiche Aktien oder Fonds genannt.