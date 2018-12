Oldenburg An den Börsen ging es in den vergangen Monaten eher unruhig zu – und dies dürfte auch 2019 zunächst so weitergehen. Das erwartet Carsten Brömstrup, der Leiter der Anlagestrategie bei der Oldenburgischen Landesbank (OLB), in einem Ausblick anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels.

Die Entwicklung der Finanzmärkte in den kommenden Monaten werde beeinflusst von einer Reihe von Faktoren, bei denen zurzeit noch nicht klar abzusehen sei, ob sie sich in eine positive oder eher negative Richtung entwickeln würden. „Diese und weitere heute schon bekannte Risiken werden uns voraussichtlich über die erste Jahreshälfte 2019 hinweg begleiten“, schreibt der Experte.

Er nennt unter anderem den Austritt der Briten aus der EU, schwelende Handelskonflikte, steigende Leitzinsen in den USA und die anhaltende Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank.

Brömstrup lässt das Jahr 2018 noch einmal Revue passieren: Der Markt habe sich noch haussierend gezeigt und neue Höchststände markiert. Dann jedoch sei an den Börsen schnell Ernüchterung eingekehrt. Dazu hätten steigende Zinsen in Amerika, der Facebook-Datenskandal und der neue amerikanische Protektionismus „als Gründe an den vordersten Stellen“ beigetragen. Brömstrup: „Für 2019 zeichnet sich ebenfalls ab, dass Anleger nicht zuletzt gute Nerven benötigen.“ Sie müssten „mit erheblichen Schwankungen bei den Kursen rechnen“.

Zuweilen seien negative Erwartungen aber auch schon in einigen – deutlich gesunkenen – Börsenkursen eingepreist. Teils drohten Verschärfungen auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene noch zu weiteren Verlusten führen. Aber: „Auf der anderen Seite könnten Chancen entstehen, falls sich beispielsweise in den Brexit-Verhandlungen versöhnliche Lösungen abzeichnen oder die Spannungen zwischen den USA und China nachlassen sollten beziehungsweise die US-Strafzölle gegen die europäische Autoindustrie sicher vom Tisch wären.“ Man könne quasi „auf Konter lauern“. „Aus unserer Sicht macht es Sinn, als Risikopuffer auf Substanzwerte zu setzen und Wachstumswerte im Blick zu behalten, um gegebenenfalls hierüber Chancen nutzen zu können.“