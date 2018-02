Oldenburg /Bonn Für einigen Wirbel hat die Berichterstattung in dieser Zeitung über Kündigungsschreiben gesorgt, die die Deutsche Telekom in den vergangenen Wochen an VDSL-Kunden verschickt hat. Am Freitag bestätigte der Bonner Konzern nun, dass vor allem im Nordwesten vergleichsweise viele Kunden davon betroffen seien, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Nach Informationen dieser Zeitung dürfte es sich im Ems-Weser-Elbe-Gebiet um eine niedrige fünfstellige Zahl an betroffenen Kunden handeln.

Telekom-Sprecher Philipp Blank betonte aber, dass der Konzern dabei keine Wahl habe, sondern bestimmten Kunden kündigen müsse. „Richtig ist, dass wir VDSL-Anschlüsse von Kunden in den Gebieten kündigen müssen, in denen EWE den exklusiven Vectoring-Ausbau zugesprochen bekommen hat“, sagte er. „Der Grund liegt darin, dass wir Kunden nicht dieselben Produkte auf Basis des EWE-Netzes anbieten können. So ist etwa unser Fernsehangebot Entertain leider nicht möglich.“

Hintergrund ist der Ausbau der VDSL-Vectoring-Technologie in den sogenannten Nahbereichen. VDSL Vectoring ist eine technologische Erweiterung des Breitbandanschlusses VDSL, die Übertragungsraten von bis zu 100 MBit/s ermöglicht. Die Nahbereiche sind die Bereiche, die 550 Meter rund um die alten Hauptverzweiger liegen.

In weiten Teilen Deutschlands hat die Telekom den Zuschlag für den exklusiven Ausbau von der Bundesnetzagentur erhalten – aus technischen Gründen kann immer nur ein Anbieter diesen vornehmen. Im EWE-Versorgungsgebiet hat allerdings in 212 von 649 Nahbereichen nicht die Telekom sondern der Oldenburger Anbieter dieses Recht bekommen. Und genau in diesen Gebieten haben VDSL-Kunden der Telekom Kündigungsschreiben erhalten.

Der Telekom-Sprecher betonte, dass ausschließlich VDSL-Kunden betroffen seien. Geplant sei, Kunden auf Basis des EWE-Netzes neue VDSL-Produkte anzubieten.