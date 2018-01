Oldenburg /Brake Zwei Unternehmen, die flächendeckend im Nordwesten tätig sind, kooperieren: Die EWE Netz GmbH (Oldenburg) und der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV/Brake) führen seit Jahresbeginn eine gemeinsame Lagerhaltung, wie sie am Montag mitteilten. Man hebe „Synergien bei der Logistik für Netze und Anlagen“.

Beide Seiten würden profitieren, hieß es. „Wir stimmen wichtige Maßnahmen schon heute eng ab, damit etwa Straßen und Wege für die Verlegung von Leitungen nicht doppelt aufgerissen werden müssen. Durch gemeinsame Lagerhaltung sparen wir Kosten, Aufwand und schonen die Umwelt“, so OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht.

Beispiel aus der Praxis: Künftig können Fahrzeuge benötigtes Material für Aufträge beider Unternehmen laden und zu gemeinsamen Baustellen liefern. „Wir übernehmen aktuell das OOWV-Material in unser Zentrallager in Oldenburg. Der Standort, der in erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Partner Firma Sieverding betrieben wird, ist unter Verkehrs- und Logistikaspekten optimal, erläuterte Norbert Bruns, Leiter Bedarfsmanagement bei EWE Netz. Von dort würden alle Baustellen im niedersächsischen Netzgebiet beliefert.

Bewegung kam in das Thema, weil der OOWV vor hohen Investitionen im Lagerbereich stand – die nicht wirtschaftlich erschienen. Er schrieb die Lagerhaltung europaweit aus. EWE Netz erhielt den Zuschlag. Die EWE-Tochter mausert sich zum Logistik-Experten: „Durch ständige Optimierung unserer Logistik sind wir mittlerweile auf Augenhöhe mit etablierten Anbietern, sodass wir uns in EU-Vergabeverfahren behaupten können, sagte EWE-Netz-Chef Torsten Maus.