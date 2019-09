IG BAU mit neuem Regionalchef

Oldenburg /Bremen Die IG BAU Weser-Ems hat einen neuen Chef. Wie die Indus­triegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt am Mittwoch mitteilte, übernimmt Christian Wechselbaum die Regionalleitung in Weser-Ems von Holger Bartels, der die Region übergangsweise geführt hatte. „Ganz oben auf der Agenda steht der Einsatz für die Beschäftigten in unseren wichtigen Branchen – dem Baugewerbe, der Gebäudereinigung, dem Dachdecker- und Malerhandwerk sowie der Land- und Forstwirtschaft“, sagte der 38-Jährige.

Wechselbaum stammt vom Niederrhein, ist aber seit zwölf Jahren gewerkschaftlich im Nordwesten unterwegs. In Bremen und zuletzt in Oldenburg war der gelernte Industriekaufmann für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) tätig. Die IG BAU Weser-Ems vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 58 000 Bauarbeitern und 32 000 Reinigungskräften zwischen Emsland, Cuxhaven, Norderney und Osnabrücker Land.