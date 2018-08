Oldenburg /Bremen Die Oldenburgische Landesbank (OLB) und die Bremer Kreditbank (BKB) schließen sich zu einem Institut zusammen. Beide Häuser haben beschlossen, miteinander zu verschmelzen, teilte die OLB am Dienstag mit. Zuvor hatten die jeweiligen Hauptversammlungen der beiden Geldhäuser sowie alle involvierten Gremien grünes Licht für den Zusammenschluss gegeben.

Die beiden Häuser werden künftig unter der einheitlichen Marke „OLB“ auftreten. Die Marke Bremer Kreditbank ist damit Geschichte.

„Die Verschmelzung bietet viele Vorteile: Die OLB kann sich stärker auf den Bedarf der Kunden fokussieren, das heißt für die Kunden noch kompetenter, besser und schneller werden. Die Bank geht mit der dynamischen Veränderung des Marktes mit und wird nachhaltig rentabler“, wird Axel Bartsch, OLB-Aufsichtsratsvorsitzender und BKB-Chef in einer Mitteilung zitiert.

Die BKB hatte die Oldenburgische Landesbank im vergangenen Jahr übernommen, nachdem der Versicherer Allianz seinen 90,2-Prozent-Anteil an der OLB für 300 Millionen Euro an die Bremer Kreditbank verkauft hatte. Im Mai hatte die BKB dann noch die Anteile der verbliebenen Minderheitsaktionäre übernommen. Ende Juni hatte sich die OLB von der Börse verabschiedet. Erst am Montag war bekanntgeworden, dass OLB-Vorstandschef Patrick Tessmann die Regionalbank mit Wirkung zum 31. August verlassen wird.