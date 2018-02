Oldenburg /Bremen Der Weg ist frei: Die offizielle Freigabe der Übernahme der Oldenburgischen Landesbank (OLB) durch die Bremer Kreditbank (BKB) steht kurz bevor. Darauf deutet eine Bekanntmachung der BKB „zum Eintritt aller Vollzugsbedingungen“ hin. Dies war demnach Ende Januar der Fall.

Zudem gab die OLB am Dienstag eine Einladung für eine außerordentliche Hauptversammlung heraus. Einziger Tagesordnungspunkt am 16. März in der kleinen EWE Arena in Oldenburg soll die „Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat“ sein. „Nach dem Verkauf der Beteiligung der Allianz Deutschland AG an die Bremer Kreditbank strebt der neue Mehrheitsaktionär eine schnelle Neubesetzung an“, hieß es. Vorsitzender soll BKB-Chef Axel Bartsch werden.

Daraus lässt sich schließen: Die Weichen sind für die Bremer gestellt. Ein letzter offizieller rechtlicher Abschluss (im Jargon: „Closing“) steht jedoch noch aus. Beide Banken gaben keinen Kommentar ab.

Im Juni 2017 hatte die Allianz den Verkauf ihres 90,2-Prozent-Paketes an die Bremer Kreditbank bekanntgegeben. Inzwischen sicherte sie sich durch ein Übernahmeangebot an die freien Aktionäre und einen Vertrag außerhalb dieses Verfahrens mehr als 95 Prozent.

Mit einem Gesamtanteil von mehr als 95 Prozent bei der OLB ergeben sich für die Bremer Kreditbank, hinter der der Finanzinvestor Apollo, ein texanischer Lehrer-Pensionsfonds und die britische Grovepoint Capital stecken, neue Möglichkeiten. Was die Bremer letztlich wollen, blieb bisher unklar. Sie hatten auch schon das kleine Bremer Bankhaus Neelmeyer übernommen. Als sicher gelten auf Sicht aber gemeinsame zentrale Funktionen für die beteiligten Einheiten.