Oldenburg /Bremen Der Einstieg der Bremer Kreditbank (BKB) als neuer Großaktionär bei der Oldenburgischen Landesbank (OLB) werde für die rund 430.000 Kunden im Weser-Ems-Raum Vorteile bringen. Das betonten BKB-Chef Axel Bartsch und OLB-Vorstandsvorsitzender Patrick Tessmann am Donnerstag in Oldenburg. Der Vorstand und die gesamte Belegschaft freuten sich über diesen neuen Großaktionär, so Tessmann.

Zuvor waren die Mitarbeiter über die aktuelle Entwicklung informiert worden. Dazu gab es auch eine Telefonkonferenz. Am Mittwoch war die Übergabe des 90,2-Prozent-Paketes an der OLB von der Allianz an die BKB wirksam geworden.

Die entstehende Bankengruppe aus Bremer Kreditbank (einschließlich des zuvor gekauften Bankhauses Neelmeyer) und der OLB passe gut zusammen, sagte Tessmann. Hier kämen drei Häuser mit Spezialthemen zusammen, meinte er mit Blick auf relativ geringe Überschneidungen. Für die OLB ergebe sich nun die Möglichkeit, auch überregional Kunden zu gewinnen – und umgekehrt den eigenen Kunden diverse neue Produkte anzubieten. Die BKB ist ein bundesweit tätiger Spezialfinanzierer (Export, Projekte usw.). Das bereits 2017 übernommene Bremer Bankhaus Neelmeyer ist auf vermögende Kunden ausgerichtet.

Auch BKB-Vorstandsvorsitzender Bartsch betonte „ganz wenige Überschneidungen“. Er sieht hier aktuell „das spannendste Bank-Projekt in Deutschland“. Es sei nicht aus der Not geboren. Die neue Gruppe werde mit der nun erreichten Größe (annähernd 20 Milliarden Euro Bilanzsumme) in der konzentrationsgeprägten Finanz-Branche auch künftig „mit Sicherheit dazugehören“. Selbst eine Bank von der Größe der OLB hätte sonst „perspektivisch ihre Schwierigkeiten bekommen“, schätzte er.

Als Beispiel für Rationalisierungen im Verbund nannte Bartsch auf Anfrage den Zahlungsverkehr – zugunsten Oldenburgs. Auf die Frage, ob die OLB auf Dauer einen eigenen Vorstand haben wird, sagte er, er könne „hier nichts ausschließen“. Es gebe keine Schublade mit fertigem Plan für den weiteren Ablauf. Weitere Filialschließungen schlossen Bartsch und Tessmann nicht aus. Das Filialnetz müsse „weiter optimiert“ werden, sagten sie. Zudem würden Synergien gehoben.

Klar ist nun auch: Die börsennotierte Regionalbank OLB soll von der Börse genommen werden. Die BKB kündigte dem OLB-Vorstand noch am Abend des Übernahme-Vollzuges ein aktienrechtliches „Squeeze-Out“ an. Damit ist das „Herausdrücken“ bzw. der Ausschluss der letzten noch freien Aktionäre gemeint – das sind Kleinaktionäre aus dem Bundesgebiet, Persönlichkeiten aus der Region und nicht wenige OLB-Mitarbeiter und -Rentner.

Ein „Squeeze-Out“ ist möglich, wenn der Hauptaktionär mehr als 95 Prozent der Aktien bei sich angesammelt hat. Basis für die Zwangs-Abfindung für die letzten noch an der Börse gehandelten Aktien ist ein Wertgutachten. Um entsprechende Inhalte wird in Deutschland auch nach Ende der üblichen Widerspruchsfrist von widerstandsbereiten Aktionären zuweilen vor Gericht gestritten.

Die Bremer Kreditbank hatte das gut 90-prozentige OLB-Paket der Allianz Deutschland AG für 300 Millionen Euro übernommen. Weitere Aktien wurden per Übernahmeangebot eingesammelt. Das Gesamtpaket wuchs so auf über 95 Prozent.

Jetzt wollen die Bremer sich offenbar von niemandem mehr hereinreden lassen und die Folgekosten einer Börsennotierung verringern. Zweck sei die „Vereinfachung der Konzernstruktur“, hieß es in der Mitteilung an den OLB-Vorstand. Bartsch betonte am Donnerstag den Kostenfaktor. Und man wolle auch „100-prozentige Verantwortung“. Faktisch seien die verbliebenen Kleinaktionäre schon bisher ohne Einfluss gewesen. Es sei redlich zu sagen: „Wir wollen klar Schiff machen.“

Sollte es keine freien Aktionäre mehr geben, würden auch eine Börsennotierung und eine Hauptversammlung im bisherigen Stil (mit Hunderten Aktionären) keinen Sinn mehr machen. Der ohnehin kleine Kurszettel mit regionalen Aktiengesellschaften würde weiter schrumpfen.

Aber es wird vorher noch Zeit ins Land gehen. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 16. März geht es zunächst um die komplette Neubesetzung des OLB-Aufsichtsrates mit BKB-Vertretern und Beratern. Bartsch soll Vorsitzender werden.

Ein „Übertragungsbeschluss“ für den „Squeeze-Out“ der Kleinaktionäre steht erst später an. Der OLB-Vorstand wurde aus Bremen aber schon beauftragt, „alle notwendigen Maßnahmen“ zur Vorbereitung zu ergreifen.

Hinter der Bremer Kreditbank stehen die Finanzinvestoren Apollo und Grovepoint Capital sowie ein Lehrer-Pensionsfonds aus Texas.