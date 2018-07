Oldenburg /Bremen In einigen Regionen in Niedersachsen und Bremen hat es in diesem Jahr bisher schon mehr sommerliche Tage gegeben als im gesamten vergangenen Jahr. Besonders deutlich fällt der Unterschied im Nordwesten aus: Bis Donnerstag zählte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bremen 31 Tage, an denen das Thermometer mehr als 25 Grad Celsius anzeigte. „Allein im Mai gab es schon 15 sommerliche Tage“, sagte eine DWD-Mitarbeiterin. Dagegen war es 2017 in Bremen insgesamt nur an 20 Tagen sommerlich warm.

Auch in Hannover wurden bis zum Donnerstag bereits 29 sommerliche Tage verzeichnet – zwei mehr als 2017. Heiße Tage mit 30 Grad und höher wurden in diesem Jahr in der Landeshauptstadt bereits fünf gemessen, im gesamten letzten Jahr nur drei.

Auch in Braunschweig gab es schon mehr Tage mit über 30 Grad als im vergangenen Jahr. Da der Sommer in Osnabrück und Göttingen 2017 besser ausgefallen war als in anderen Regionen, übertrifft dort die Anzahl der bisherigen Sommertage noch nicht die Gesamtzahl von 2017.

Ab Montag erreicht Tief „Gislinde“ Nordwestdeutschland und bringt etwas kühlere Luft und vereinzelt Regenschauer mit, wie der DWD am Sonntag mitteilte.