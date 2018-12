Brücke auf der A 293: Beide Hälften befahrbar

Oldenburg Gute Nachrichten für Autofahrer: Noch vor Weihnachten soll in Oldenburg der Verkehr wieder über beide Brückenhälften der A 293 rollen. Das kündigte der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg, Joachim Delfs, auf Nachfrage der NWZ an.

Die Verkehrsführung bleibe allerdings bis auf Weiteres in beide Fahrtrichtungen einspurig, sagte Delfs weiter. Grund: In den nächsten Wochen stehen Arbeiten am Mittelstreifen der Autobahn, an den Schutzplanken sowie an den Seitenrädern der beiden Fahrbahnen an.

Bis die Baustelle aufgehoben wird und der Verkehr wieder zweispurig in beide Fahrtrichtungen läuft, vergehen nach Einschätzung von Delfs noch mehrere Wochen. Ziel sei, die Arbeiten wie geplant bis März abzuschließen. Im März 2017 hatten die Bauarbeiten zur Erneuerung der Brücke über die Alexanderstraße begonnen.