Oldenburg Nach langer Bauzeit ist es jetzt endlich so weit: Am Samstagnachmittag erfolgt die Freigabe der Abfahrten an der Anschlussstelle Oldenburg-Bürgerfelde. Damit ist das Projekt, der Neubau der Autobahnbrücke, abgeschlossen.

Allerdings gibt es an diesem Freitag schon neue Einschränkungen. Wie berichtet, beginnt die Bahn mit Instandhaltungsarbeiten auf dem Streckenabschnitt Oldenburg-Neusüdende. Dabei kommt es zu Vollsperrungen des Bahnübergangs Oldenburg-Alexanderstraße an sechs Tagen im Mai, erstmals an diesem Freitag, 3. Mai (Vollsperrung von 7 bis 19 Uhr auch für Radfahrer und Fußgänger).