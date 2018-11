Oldenburg Bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten werden ständig weiterentwickelt. Dennoch erfreut sich die Bezahlung mit Bargeld gerade hierzulande immer noch großer Beliebtheit. Doch wird das auch langfristig so bleiben?

Stefan Hardt, Leiter des Zentralbereichs Bargeld der Deutschen Bundesbank, hatte dazu jetzt beim „Forum Bundesbank“ in der Filiale Oldenburg der Bundesbank eine klare Position: „Bargeld wird bleiben, solange es die Bürger verwenden.“

Gleich eingangs seines Vortrags zeigte er auf, dass weniger als zehn Prozent des von der Bundesbank netto emittierten Euro-Bargelds für Zahlungen des täglichen Lebens verwendet würden. Der Rest werde im Inland gehortet (25 Prozent) oder bediene die Auslandsnachfrage (65 Prozent). Dies belege, dass Bargeld nicht nur Zahlungsmittel sei, sondern weitere wichtige Funktionen wie die Wertaufbewahrung im In- und Ausland erfülle, so Hardt.

„Bei den Käufen des täglichen Lebens ist Bargeld das wichtigste Zahlungsmittel – mit weitem Abstand“, sagte Hardt. Fast drei von vier Käufen werden hierzulande mit Banknoten und Münzen bezahlt. „Allerdings geht das seit Jahren kontinuierlich zurück“, sagte der Bundesbank-Experte weiter.

Dabei gebe es auch Unterschiede, wo man etwas zahlt und wie viel man zahlt. Kleine Beträge bis fünf Euro würden fast immer (96 Prozent) in bar bezahlt. „Bei Zahlungen zwischen 50 und 100 Euro schlägt es allerdings um“, sagte Hardt. Dann griffen Kunden eher zur Kartenzahlung. Und während etwa im Café fast immer mit Banknoten und Münzen gezahlt werde, bevorzugten Kunden an der Tankstelle die Karte. Und im Internet werde praktisch ausnahmslos unbar gezahlt. „Das Zahlungsverhalten hängt also auch vom Einkaufsverhalten ab“, sagte Hardt.

Weitere Erkenntnis: „Wenn wir über Bargeld reden, reden wir auch über Generationen“, sagte der Experte. Während Ältere eher auf Barzahlungen schwören, zahlten Jüngere auch häufiger unbar.

Doch woran liegt es, dass Deutschland als Land der Barzahler gilt und in den nordischen Ländern – Musterbeispiel Schweden – das Bargeld mittlerweile weitgehend aus dem Alltag verdrängt worden ist? Hardt führte dies u.a. auf die Verhältnisse zurück. So gebe es in Deutschland ein „einmaliges Netz an Geldautomaten“. In Schweden könne der nächste Geldautomat dagegen auch schon einmal 30 Kilometer entfernt sein. Zudem hätte die Kreditkartenindustrie in dem Land massive Investitionen getätigt, um die Bürger von den Vorzügen von Kartenzahlungen zu überzeugen. Und in Deutschland sei der Gedanke „Ich will Herr über meine Daten sein“ ganz anders ausgeprägt als in Schweden.

Aufgrund dieser Bedeutung der Privatheit von Daten in Deutschland rechnet Hardt auch nicht damit, dass es in den kommenden Jahren zu einem „dramatischen Einbruch“ der Barzahlungen hierzulande kommen wird. Zudem sei bei den hiesigen Banken zurzeit auch nicht erkennbar, dass sie im großem Stil Geldautomaten abbauen würden. Und schließlich bevorzugt derzeit auch die Mehrheit der Händler Umfragen zufolge weiterhin Bargeld als günstigeres und zumeist auch schnelleres Zahlungsmittel. Dies könnte sich allerdings durch die neuen kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten ändern, sagte Hardt.