Cewe präsentiert Bilanz online

Oldenburg Unternehmen ergreifen als Reaktion auf das neue Coronavirus unterschiedlichste Maßnahmen. Ein Beispiel aus der Region: Der Oldenburger Foto- und Onlinedruck-Spezialist Cewe hat seine Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 26. März in Frankfurt abgeblasen. Die Veranstaltung solle nun „als Webcast und damit rein online stattfinden“, teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag mit. Bei Cewe gibt es inzwischen u.a. auch Reise-Restriktionen.