Cewe setzt auf Großbritannien

Oldenburg Der Oldenburger Fotodienstleister Cewe weitet sein Engagement in Großbritannien aus. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wird es Exklusivpartner für den Fotoservice der größten britischen und irischen Drogeriemarktkette Boots. Künftig könnten Kunden sowohl auf der Webseite von Boots als auch in mehr als 1000 stationären Filialen Produkte von Cewe bestellen. „Wir freuen uns, mit Boots eine langfristige Partnerschaft zu beginnen und so unsere Marktposition in Großbritannien nachhaltig auszubauen“, sagte Cewe-Vorstands-Chef Dr. Christian Friege.