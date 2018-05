Oldenburg Der Oldenburger Foto- und Onlinedruckspezialist Cewe kündigte jetzt für den 6. Juni seine Hauptversammlung an. Sie findet in der Oldenburger Weser-Ems-Halle statt. Vorgeschlagen wird laut Einladung die Genehmigung einer Dividende von 1,85 Euro je Aktie. Zudem steht u.a. die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern an.