Cewe: Weltgrößter Fotowettbewerb

Oldenburg Der Oldenburger Fotodienstleister Cewe hat mit seinem diesjährigen „Cewe Photo Award“ neue Maßstäbe gesetzt. Über den Zeitraum eines Jahres wurden insgesamt 448 152 Fotos in zehn Kategorien rund um das Motto „Our world ist beautiful“ (Unsere Welt ist schön) eingereicht, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Damit sei der „Cewe Photo Award 2019“ der weltweit größte Fotowettbewerb. Eine Jury um den bekannten Fotografen Yann Arthus-Bertrand wird nun die besten Fotos auswählen. Die Gewinner sollen am 26. September in Wien ausgezeichnet werden.