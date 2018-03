Oldenburg Der Oldenburger Fotodienstleister Cewe plant die neunte Dividendenerhöhung in Folge. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat der Cewe-Vorstand dem Aufsichtsrat auf Basis der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017 eine Anhebung auf 1,85 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorgeschlagen. Für das Geschäftsjahr 2016 hatte Cewe 1,80 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die endgültige Entscheidung über die Höhe der Dividende trifft der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am 15. März.