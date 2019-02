Cewe zahlt Rekord-Dividende

Oldenburg Das Oldenburger Foto- und Onlinedruckunternehmen Cewe setzt seine Tradition steigender Dividenden auch im zehnten Jahr fort: Für das Geschäftsjahr 2018 sollen 1,95 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, nach 1,85 Euro zuvor, teilte das börsennotierte Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor hatte der Aufsichtsrat getagt. Sein „Gewinnverwendungsvorschlag“ in Rekordhöhe soll nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses der Hauptversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden. Diese wird am 5. Juni abgehalten.