Chancen für Haupt- und Oberschüler

Oldenburg Haupt- und Oberschüler haben in den Unternehmen der Region gute Chancen. Die Wirtschaftsjunioren bei der Oldenburgischen IHK haben sie in der 8. Auflage ihrer „Durchstarter“-Broschüre zusammengetragen. 104 Betriebe bieten in diesem Heft 135 verschiedene Ausbildungsberufe (Beginn 2020) an. „Durchstarter“ (Auflage 7000 Stück) wird derzeit an allen Haupt- und Oberschulen in der Region verteilt. Wichtig: In der Broschüre findet man Ansprechpartner, sagt Koordinatorin Linda Heitmann.