Oldenburg Die Commerzbank Oldenburg hat 2018 Kunden hinzugewonnen und das verwaltete Kapital gesteigert. „Wir blicken auf ein gutes Jahr zurück und haben unsere Marktposition ausbauen können“, sagte Lena Kuske am Dienstag. Sie führt zurzeit interimistisch als Niederlassungsleiterin das Privat- und Unternehmerkundengeschäft der Region Oldenburg in Vertretung für den erkrankten Christian Citerei.

Nach ihren Angaben konnte die Commerzbank im Privatkundengeschäft die Zahl der Kunden um netto 2300 steigern. Insgesamt betreut das Institut damit in der Region Oldenburg mit 14 Filialen (Norden, Emden, Leer, Papenburg, Wilhelmshaven, Varel, Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Diepholz, Nordenham, Brake, Delmenhorst und Wildeshausen) nun 93 800 Kunden. Wichtiger Treiber für das Wachstum sei das kostenlose Girokonto, so Kuske.

Insgesamt verwaltet die Commerzbank Oldenburg rund drei Milliarden Euro Kapital – 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dank der Niedrigzinsen stieg das Kreditvolumen kräftig um 20,5 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Starke Zuwächse verzeichnete die Commerzbank in der Region laut Kuske unter anderem bei Ratenkrediten (plus 14,7 Prozent) und Immobilienfinanzierungen (plus 18,4 Prozent).

Bei der Geldanlage verschenken viele Menschen aus Sicht von Kuske weiter Geld. „Nach wie vor sparen die Deutschen gern“, sagte sie. Allein bei der Commerzbank Oldenburg lägen mehr als 794 Millionen Euro – 18,9 Prozent mehr als im Vorjahr – praktisch unverzinst auf Konten. „Wer Vermögen erhalten will, muss anlegen statt sparen“, sagte Kuske. Das gelte unverändert auch für 2019. Besonders gefragt seien Immobilien, Investment-Fonds und Bausparverträge gewesen.

Eher schwierig war es dagegen 2018 an den Börsen, wo etwa der Dax auf Jahressicht 18 Prozent verlor. Das machte sich auch im Wertpapiergeschäft der Commerzbank in Oldenburg bemerkbar, wo die verwalteten Kundenanlagen um zehn Prozent auf 724 Millionen Euro sanken.

Obwohl die Kunden immer stärker digitale Angebote nutzen, will die Commerzbank weiter in der Fläche präsent bleiben. Filialschließungen seien in der Region Oldenburg nicht geplant, sagte Kuske: „Jeder einzelne Standort in der Region bleibt erhalten.“ Die Zahl der Mitarbeiter sank in der Region leicht auf 110.

Mit Blick auf das Firmenkundengeschäft sprach Carsten Ebell, Leiter des Firmenkundengeschäfts in der Region, angesichts von Niedrigzinsen, internationalen Handelskonflikten und der Brexit-Diskussion von einem „herausfordernden Jahr für die Banken insgesamt“. Dennoch habe die Commerzbank im Norden zulegen und 2018 netto rund 600 neue Firmenkunden (ab 15 Millionen Euro Umsatz) hinzugewinnen können. „Und dazu hat auch Oldenburg seinen Teil beigetragen“, sagte Ebell, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. In der Region Oldenburg betreue die Commerzbank insgesamt rund 300 Firmenkunden.

Erfreulich sei, dass es – trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen – gelungen sei, im regionalen Firmenkundengeschäft das Kreditvolumen um zehn Prozent auf 582 Millionen Euro zu steigern. Etwa die Hälfte des Wachstums sei auf Neuinvestitionen entfallen, so Kuske.