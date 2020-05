Coronavirus: Gastronomie startet wieder

Oldenburg „Jetzt haben die Betriebe endlich wieder eine Perspektive.“ Für Holger Kruse, Vorsitzender des Stadtverbands Oldenburg im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), ist die Ankündigung von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) für Lockerungen in der Branche „ein guter Anfang“.

Ab kommendem Montag, 11. Mai, sollen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten wieder öffnen dürfen, zwei Wochen später, am 25. Mai, sollen Hotels, Pensionen und Jugendherbergen für den touristischen Betrieb folgen. Bars oder Diskotheken müssen sich gedulden: Sie bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Allerdings müsse die Politik das Wiederanfahren auch unterstützen, fordert Kruse: „Wir kriegen nicht mit einem Fingerschnippen das alte Geschäft.“ Er gibt zu bedenken, dass der Umsatz nicht ansatzweise wieder der vor der Krise sein werde – bei dann auslaufender Kurzarbeit. Die Politik müsse nun einen Modus entwickeln, die Kurzarbeit weiterlaufen zu lassen. Die Unternehmen könnten das Gehalt entsprechend aufstocken.

In den Betrieben selbst werden die Lockerungen positiv gesehen: „Brückenwirtin“ Judith Lorenz freut sich, ihre Gaststätte mit großem Biergarten an der Cäcilienbrücke endlich wieder öffnen zu dürfen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Probleme sieht sie für ihren Betrieb vor allem in der Reservierungspflicht. Auch Vapiano-Inhaber Reiner Dworaczek begrüßt die Öffnungspläne: „Das freut uns natürlich, und wir hoffen, dass es bald noch weiter gelockert wird.“

Izzetin Tekce sieht aber auch die Nachteile. Der „Patentkrug“-Geschäftsführer hält nichts von halben Sachen: „Für die Hälfte der Gäste brauche ich angesichts der Hygieneregeln wahrscheinlich ein Viertel mehr Personal.“ Er will lieber noch warten und dann komplett starten. Die Zeit nutzt er für Schulungen und Arbeiten am Haus.

Für die öffnenden Betriebe gelten zunächst noch Einschränkungen und Hygieneregeln. Für die Einhaltung der Abstandsregeln muss die Anzahl der Kunden begrenzt werden. So sollen Gaststätten und Co. maximal 50 Prozent ihrer Plätze sowohl im Innen- als auch im Außenbereich belegen dürfen. Althusmann nannte zudem eine Reservierungspflicht mit den nötigen Kontaktdaten als Auflagen.

Endgültig beschlossen werden soll der Stufenplan nach den nächsten Bund-Länder-Beratungen an diesem Mittwoch. Bereits vom 11. Mai an sollen auch Ferienhäuser und -wohnungen wieder vermietet werden können, ebenfalls mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent.

