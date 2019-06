Covestro Oldenburg vor Besitzerwechsel

Oldenburg Für den relativ kleinen Standort von Covestro in Oldenburg beginnt eine neue Ära: Das börsennotierte Unternehmen mit Bayer als früherem Mutterkonzern verkauft sein europäisches Systemhaus-Geschäft an „H.I.G. Capital“. Dieser Investor sei auf kleine und mittlere Unternehmen fokussiert, teilte Covestro mit. Mit ihm könne sich das Systemhaus-Geschäft „stärker als unabhängiger, fokussierter Anbieter für mittelständische Kunden positionieren“. Covestro bekomme einen Betrag im „hohen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich“ in die Kasse. Die Entscheidung zum Verkauf der Systemhäuser sei „Teil der kontinuierlichen Portfolio-Optimierung von Covestro“.

Am Standort in Oldenburg sind 94 Mitarbeiter beschäftigt. Sie fertigen aus Polyurethan diverse Teile etwa für die Auto- und Schuhindustrie.

Insgesamt seien in Europa „250 Mitarbeiter betroffen“, sagte Covestro-Sprecher Benjamin Schütz in Leverkusen.