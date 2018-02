So viel Fisch wurde angelandet

Die gesamten Anlandungen an allen Fischereierzeugnissen lagen bundesweit im Jahr 2017 bei 94.513 Tonnen (2016: 119.502 Tonnen), teilte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) mit.

Der Anteil Niedersachsens an den bundesweiten Anlandungen lag im Jahr 2017 bei 31.125 Tonnen (32,9 Prozent) und 2016 bei 31.538 Tonnen (26,4 Prozent). Der Anteil der Anlandungen aus britischen Gewässern im Jahr 2017 an den Anlandungen in Niedersachsen betrug 12.564 Tonnen und an den bundesweiten Anlandungen 38.040 Tonnen.

Diese Fischarten wurden im Jahr 2017 hauptsächlich aus britischen Fanggebieten gefischt: Blauer Wittling (97,3 Prozent); Dornhai (43,3); Glasauge (100); Goldlachs (100); Hering (66,5); Makrele (98,1); Stintdorsch (94,1). Gering war dagegen der Anteil an folgenden Fischarten: Seehecht (2,3); Seelachs (4,0); Sprotte (9,4); Wittling (4,0).