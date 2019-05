Oldenburg Das Ergebnis der Europawahl beschäftigt Unternehmen und Verbände im Nordwesten. Insbesondere das gute Abschneiden der Grünen, die bundesweit – nach der Union – zweitstärkste Kraft wurden, hat für Aufsehen gesorgt. In Oldenburg wurden sie beispielsweise mit 35 Prozent stärkste Kraft und punkteten unter anderen mit ihrer Klima- und Umweltpolitik.

NWZ-Spezial zur Europawahl: Ergebnisse, Gewinner und Verlierer im Nordwesten

„Das Wahlergebnis beweist das große Bewusstsein für Klimaschutz im Nordwesten“, analysiert Gert Stuke, Präsident der Oldenburgischen Industrie und Handelskammer (IHK). „Es ist ein Thema, das von den großen Parteien nicht ausreichend argumentiert wurde, sodass sehr viele junge Menschen mobilisiert wurden.“

Die hohe Beteiligung sieht er als Zeichen und Bekenntnis für Europa. „Es zeigt aber auch, dass vielen Wählern der gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformationsprozess zu lange dauert, zu bürokratisch ist. Das sind die Bürger leid.“ Daher sieht er die Bundespolitik nun aufgefordert, die politischen Rahmenbedingungen schneller zu verabschieden. „Man hat das Gefühl, die Große Koalition ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“

„Gelassen“ sieht Ralf Hinrichs, Geschäftsführer der Molkerei Ammerland, den Wähler-Trend. „Wir haben mit der Ammerländer -Weidemilch und Bio-Milch Mehrwert-Produkte im Programm, die für die zunehmend von den Wählern geforderte Nachhaltigkeit stehen.“ Von mehr Absatz in einem günstigeren Umfeld hätten sowohl die Verbraucher – über ihre regionale Molkerei – als auch die Landwirte etwas. Hinrichs: „Als Genossenschaft kommt der Erlös der Ammerländer Produkte vollständig den Landwirten zugute“.

NWZ-Spezial zur Europawahl: Alle Analysen, Kommentare und Berichte

„Wir freuen uns über das deutlich gestiegene Interesse der Menschen an dieser Europawahl“, erklärt EWE-Pressesprecher Christian Bartsch. Gemeinsam mit anderen Unternehmen hatte sich der Energieanbieter im Rahmen der Initiative Niedersachsen für Europa „genau dafür“ eingesetzt. „EWE bringt den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region seit 30 Jahren voran und begrüßt, dass Klimaschutz bei immer mehr Menschen ganz oben auf der Agenda steht.“ Sinnvolle Klimaschutzpolitik kombiniere dabei Maßnahmen zum Erreichen des Zwei-Grad-Zieles mit sozialen Aspekten, wie der Bezahlbarkeit von Energie für die Bürger. Aus Neutralitätsgründen äußert sich das Unternehmen nicht zum Abschneiden einzelner Parteien.

„Das Wahlergebnis ist ein Schlag ins Gesicht der beiden Volksparteien, die fast 20 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl verloren haben“, urteilt Dr. Hans Fabian Kruse. Er ist Präsident des Unternehmensverbands AGA, der die Interessen von 3500 Mitgliedsunternehmen unter anderem in Bremen, Hamburg und Niedersachsen vertritt.

Union und SPD hätten „durch ihre, den echten Problemen ausweichende Politik“ den Kontakt zu vielen, gerade jungen Wählern verloren. Jetzt sei die Zeit für klare Antworten und eindeutige Entscheidungen. „Wir müssen besser erklären, wovon wir leben und wie wir die Zukunft angehen wollen. Kruse fordert eine Offensive für europäische Themen in den Medien, gerade in den neuen Medien. Nur so könnten „die linken und rechten Populisten weiter in Schach gehalten“ werden.

Eine Sprecherin der PHW-Gruppe – zu der Wiesenhof gehört – erklärt auf NWZ-Anfrage, der Nahrungsmittelproduzent aus Visbek unternehme „unabhängig von der Europawahl seit Jahren vielseitige Bestrebungen in puncto Nachhaltigkeit, Klima- und Tierschutz.“ Dazu gehören strategische Partnerschaften mit Unternehmen,die statt auf Soja auf Insektenproteine setzen. Zudem sei man eine Partnerschaft mit dem israelischen Unternehmen SuperMeat eingegangen, die Fleisch aus Zellkulturen entwickeln.