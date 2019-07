Oldenburg Das Bild von Israel ist hierzulande noch immer vielfach geprägt von ultraorthodoxen Juden, einem hochgerüsteten Militär, von Kibbuz und Jaffa-Orangen. Deutlich weniger bekannt ist, dass es in keinem anderen Land der Welt – gemessen an der Einwohnerzahl – so viele Start-ups gibt, dass Israel weltweit führend in Sachen Innovationen und Venture-Capital (Wagniskapital) ist.

Eine 30-köpfige Delegation mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus dem Nordwesten hat vor wenigen Tagen eine viertägige Reise in das Land unternommen, um „mehr über den Erfolg des israelischen ,Ökosystems für Innovation, Forschung und Gründung zu erfahren“, wie Gert Stuke, Präsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) und selbst Teilnehmer der Reise, am Freitag erläuterte. Die von der Oldenburgischen IHK in Kooperation mit den IHKs in Bremen und Stade und der Deutsch-Israelischen IHK organisierte Reise führte die Gruppe u.a. nach Tel Aviv, wo es allein mehr als 6000 Start-ups gibt, und nach Be’er Sheva am Rande der Negev-Wüste, wo ein Campus für Cybertechnologie entsteht. Auf dem Programm standen Gespräche mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie Besuche bei Unternehmen, etwa Supermeat (Züchtung von Fleisch aus dem Reagenzglas), Netafim (Weltmarktführer für Tropfbewässerung) und OrCam (Sehhilfen mit künstlicher Intelligenz).

Stuke zeigte sich vor allem beeindruckt, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und dem Militär ablaufe. In den Gesprächen sei mehrfach angeklungen, dass das Land aufgrund seiner geopolitischen Lage „zum Erfolg gezwungen“ sei. „Da wir kaum Rohstoffe haben, müssen wir unsere Köpfe einsetzen“, sei der Tenor gewesen.

Frank Reiners, Geschäftsführer der Oldenburger Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Arbicon sowie Vorstand der Business Angels Weser-Ems-Bremen, hob den Gründergeist in Israel hervor. „Alle haben ein Entrepreneurship-Denken“, sagte er. Spannend sei auch die Art der Gründung. Denn die Mitarbeiter in den Start-ups stammten oftmals aus verschiedenen Ländern und sprächen unterschiedliche Sprachen. Auch deswegen seien die israelischen Start-ups schnell international unterwegs. Und – obwohl auch in Israel viele Start-ups pleitegehen – werde dieses Scheitern nicht als Makel, sondern im Gegenteil als „konstruktive Erfahrung“ angesehen.

Jan zu Jeddeloh jr., „Key Account Manager“ bei zu Jeddeloh Pflanzen in Edewecht, fand vor allem die Schnelligkeit der Gründer in Israel spannend. Die Idee müsse noch nicht voll ausgereift sein. Wichtig sei vielmehr, als erstes loszulaufen, sagte er. Credo in Israel sei, dass man „auch mit der zweitbesten Lösung als Erster im Ziel“ sein könne. Und bei israelischen Unternehmen habe vieles mit dem Wort „Chuzpe“ zu tun. Gemeint sei damit der Mut, Dinge einfach auszuprobieren, eine gewisse „positive Unverfrorenheit“, sagte er.