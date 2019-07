Oldenburg /Delmenhorst /Frankfurt Unternehmen aus dem Oldenburger Land sind in vielen Bereichen innovativ. Das hat jetzt auch wieder die 26. Ausgabe des „Top-100“-Innovationswettbewerbs unterstrichen, bei dem mittelständische Betriebe für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge ausgezeichnet werden.

Zu den Mittelständlern, die jetzt in Frankfurt geehrt wurden, gehören auch die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe aus Oldenburg und die „reamotion GmbH“ aus Delmenhorst. Sie konnten jetzt aus den Händen Ranga Yogeshwars, dem Mentor des Wettbewerbs, und Prof. Dr. Nikolaus Franke, dem wissenschaftlichen Leiter des Vergleichs, die begehrte Auszeichnung entgegennehmen.

Die Deutsche Lichtmiete (101 Mitarbeiter) schaffte bereits zum zweiten Mal den Sprung in die Innovationselite und belegte in der Größenklasse der Betriebe mit 51 bis 200 Mitarbeitern den zweiten Platz. Die Geschäftsidee, die Gründer und Vorstand Alexander Hahn und sein Team seit 2008 verfolgen: Sie stellen gegen eine monatliche Gebühr LED-Leuchten aus deutscher Fertigung bereit, einschließlich Montage und Kundendienst. Die Leuchten stammen nach Firmenangaben aus nachhaltiger Produktion und werden vor allem an Decken von Fabrik- und Lagerhallen installiert.

Die „reamotion GmbH“ aus Delmenhorst wiederum hat sich ganz auf die Konzeption und Entwicklung von innovativen und anspruchsvollen Grillgeräten spezialisiert. In einer eigenen Manufaktur produziert das vierzehnköpfige Team die „Grillomax“-Produktserie sowie den „DUO-Grill Excelsior“. Letzterer kann etwa mit Gas und Kohle gleichzeitig betrieben werden. „Besonders für uns als Start-up-Unternehmen ist der Preis für Zukunftsfähigkeit etwas Besonderes“, sagt Emilio Reales, der das Unternehmen im Jahr 2014 gegründet hatte.

Neben der Deutschen Lichtmiete und „reamotion“ waren in diesem Jahr, wie berichtet, noch weitere Unternehmen aus dem Oldenburger Land bei dem Innovationswettbewerb ausgezeichnet worden, darunter die C.E. Schneckenflügel GmbH aus Edewecht und Piccoplant aus Oldenburg.