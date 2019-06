„Deutsche“ wächst in Oldenburg

Oldenburg Die Deutsche Bank Oldenburg habe 2018 wieder stark zugelegt, berichtete Filialdirektor Daniel Steigmann. So sei das Kreditvolumen um drei Prozent auf 293 Millionen Euro gewachsen. Zugleich habe das Einlagenvolumen um 4,7 Prozent auf 244 Millionen Euro zugenommen. Viele Oldenburger hätten angesichts zunehmend turbulenter Märkte bei der Geldanlage „erneut den sicheren Hafen gesucht“. Allerdings: Es werde auch immer häufiger in Aktien investiert, vor allem in Form von Fonds, berichtete Steigmann.

Bei der Kreditvergabe hätten die Konsumentenfinanzierung sowie vor allem die Finanzierung von Eigenheimen im Vordergrund gestanden. „Die Zinsen für die Baufinanzierung sind immer noch niedrig. Leider fehlt es in Oldenburg weiterhin an einem ausreichenden Angebot an attraktiven Eigentumswohnungen und Häusern“, meinte der Filialdirektor.

Er betreut mit seinem Team in Oldenburg rund 20 000 Kunden. Darunter sind rund 1100 Mittelständler. Als international tätige Bank verfüge man hier über „wesentliche Wettbewerbsvorteile, die nicht nur dem exportorientierten Mittelstand in der Region zugute kommen“.