„Die Wirtschaft im Nordwesten“: Zum Duell, Herr Behrendt!

Oldenburg „Das geht nicht“, sage ich zu Lars Behrendt. Wir nicken und müssen grinsen. Wir wissen schon voneinander, dass wir beide diesen Satz viel zu oft gehört haben. Gerade ist der Inhaber der Innovationsagentur Granny & Smith im Pick-up am Offroad-Park Hoope vorgefahren und hat sein Motorrad von der Ladefläche gerollt. Nun stehen wir hier mit den Helmen in der Hand, schauen unsere Fahrzeuge an und schütteln die Köpfe. Das geht wirklich nicht!

Er mit seiner KTM 300 EXC, Sportenduro, superleichte 100 Kilogramm mit nur dem Nötigsten dran, was man zum Fahren, Lenken, Bremsen (und Springen) braucht – flinke 50 PS und natürlich bereift mit groben Stollen, wie es sich gehört für gute Traktion auf losem Untergrund.

Daneben mein Gefährt, gleicher Hersteller, aber ganz anders: KTM 1290 Super Adventure, eine mit 230 Kilo für echtes Gelände viel zu schwere Reise-Enduro, ausgestattet mit völlig übertriebenen 160 PS, mit Griff- und Sitzheizung. Normal geübte Offroader wie ich wagen sich damit gewöhnlich höchstens auf Feldwege – und auch das nur mit anderen Reifen als den jetzt montierten, lächerlich glatten Straßengummis.

Beim Gedanken an den tiefen Sand auf der Bahn da drüben komme ich vom Kopfschütteln zum Nägelkauen. „Das geht nicht!“ Ein Satz wie tiefer Sand, wie ein schwerer Steinbrocken mitten im Weg, ein Satz wie die dicke Wurzel eines Baums quer über der Fahrspur.

Wie oft haben wir im Job diesen Satz gehört, wenn es darum ging, etwas Neues zu machen? Von Kunden. Von Kollegen. Von Chefs. Von Abteilungsleitern und Lenkungsausschussvorsitzenden. „Viel zu viele Innovatoren in großen Unternehmen sind darum frustriert”, sagt mein Gegner. Denn dass etwas nicht geht, stimme ja fast nie.

Sehe ich auch so, aber jetzt haben wir trotzdem den Salat. Es war ja erst nur eine verrückte Idee am Telefon, als wir dieses Duell vereinbarten und dann die ungleichen Waffen bemerkten.

