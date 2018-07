Digitales: Masterplan im August?

Oldenburg Mitte August soll es so weit sein: Dann will das Land den „Masterplan Digitalisierung“ veröffentlichen. Das sagte Staatssekretär Stefan Muhle bei einem Treffen mit regionalen Unternehmensvertretern in der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Noch befindet sich der Masterplan in der Endabstimmung.

Der Plan solle sicherstellen, dass Niedersachsen im digitalen Wandel nicht abgehängt werde, sondern eine Vorreiterrolle spielen könne. Bis zu einer Milliarde Euro will sich das Land dies in den kommenden Jahren kosten lassen.

„Der Plan wird viele Anregungen aus der Wirtschaft aufgreifen – gute Praxisbeispiele, aber auch klare Handlungsbedarfe“, erklärte der Staatssekretär. Deshalb sei der Austausch mit Unternehmen für ihn sehr wichtig.

„Wir wollen uns in die Umsetzung des Masterplans einbringen“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Peters. „Das Oldenburger Land hat Nachholbedarf beim Netzausbau, aber auch große Chancen als Standort für IT-Kompetenz, als Modellregion für Smart City- oder Smart Region-Projekte sowie als Testfeld für den kommenden Mobilfunkstandard 5G“, so Peters.