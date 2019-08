Diskussionsrunde zu E-Mobilität ausverkauft

Oldenburg Große Nachfrage gab es nach Karten für die NWZ-Diskussionsrunde über Elektromobilität und die Herausforderungen für die Region am Dienstag, 27. August. Inzwischen sind keine Karten mehr erhältlich. Die Diskussionsteilnehmer sind Dr. Alexander Dyck (DLR-Institut), Dr. Stefan Loheide (Boge, Damme), Andreas Dick (VW Emden), Heiko Hambrock (Waydo) und Dr.-Ing. Julian Schwenzel (Fraunhofer IFAM). Über die Veranstaltung wird ausführlich in der Nordwest-Zeitung sowie auf nwzonline.de berichtet. Wer keine Karten mehr bekommen hat, kann sich die Diskussionsrunde in voller Länge ab Mittwoch, 28. August unter nwzonline.de/videos ansehen.