Oldenburg Imposant war die Kulisse, als die Oldenburgische IHK jetzt die Leistung ihrer ehrenamtlichen Prüfer würdigte. 2320 Frauen und Männer aus verschiedensten Berufen sorgen mit ihrem Einsatz in 165 Ausschüssen dafür, dass die Prüfungen in der dualen Berufsausbildung juristisch korrekt und zugleich fair ablaufen. Sie standen an diesem Abend im Mittelpunkt.

Die ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer sind hauptberuflich in Unternehmen oder Berufsbildenden Schulen der Region tätig. Man habe mit dem „Prüferabend“ gewürdigt, dass sie ihr Fachwissen und ihre Zeit in die Ausbildung junger Nachwuchskräfte investierten, hieß es bei der IHK.

Auch IHK-Präsident Gert Stuke würdigte das starke Engagement der Prüferinnen und Prüfer. Foto: Andreas Burmann

„Mit Ihrem Einsatz leisten Sie einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft im Oldenburger Land, dieser Einsatz ist kaum hoch genug einzuschätzen“, meinte IHK-Präsident Gert Stuke bei der Feierstunde in den Weser-Ems-Hallen. Er betonte vor den rund 800 Gästen: „Die klassische Ausbildung in Betrieb und Berufsschule verdankt ihren weltweit guten Ruf auch den praxisnahen Prüfungen. Und Sie sind es, die diese Praxisnähe in der Ausbildung wie auch in der Fortbildung garantieren.“

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler dankte den Prüferinnen und Prüfern für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement: Ohne sie würde unser sehr gutes duales Ausbildungssystem nicht funktionieren.