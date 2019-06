Oldenburg /Düsseldorf /Berlin Drei Städte aus Nordrhein-Westfalen führen eine Liste der höchsten Müllgebühren in diesem Jahr an: Am teuersten ist die Entsorgung von Hausmüll deutschlandweit in Leverkusen, ergab ein Vergleich des Forschungsunternehmens IW Consult für den Eigentümerverband Haus und Grund. Es folgen Moers und Bergisch Gladbach.

Am günstigsten in NRW ist die Müllentsorgung demnach in Bonn, bundesweit am besten schnitt die norddeutsche Stadt Flensburg ab. Die Stadt Oldenburg landet von 100 getesteten Städten auf Rang 43 (2016: Rang 71).

In Leverkusen kostet die wöchentliche Abholung des Hausmülls pro Musterhaushalt mit vier Personen laut Studie knapp 820 Euro im Jahr. Für die Autoren sind diese Gebühren „sehr hoch und die Berechnung, vor allem bei zusätzlich benötigtem Behältervolumen, nur schwer nachzuvollziehen“. Das System sei zudem unflexibel. In der Bayer-Stadt gibt es nur den sogenannten Teilservice, bei dem die Haushalte die Mülltonnen selbst an die Straße stellen und sie dort wieder abholen müssen. Zum Vergleich: Für Bonn, wo es nur den sogenannten Vollservice gibt, geben die Autoren Gebühren in Höhe von 188 Euro im Jahr an.

Die Stadt Leverkusen und der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) kritisierten die Studie am Mittwoch. Die kommunalen Entsorger dürften keinen Gewinn erzielen und müssten kostendeckend arbeiten, sagte eine Sprecherin des VKU. Doch viele Kostenfaktoren würden von den Autoren der Studie gar nicht berücksichtigt. So würden etwa neue Verträge für die Müllverbrennung deutlich mehr kosten als noch vor einigen Jahren. Auch das führe zu höheren Gebühren. Eine Sprecherin der Stadt Leverkusen bezeichnete die in der Analyse angegebenen Zahlen zudem als falsch.

IW Consult bezieht seine Daten hauptsächlich aus den Satzungen der Städte. Bei einem Großteil der Kommunen legten die Autoren zum Teil auch Schätzungen zugrunde, um einen Vergleich der unterschiedlichen Tarifgruppen zu ermöglichen.