Oldenburg /Düsseldorf Gegen den Bundestrend ist die Zahl überschuldeter Personen im Nordwesten in diesem Jahr geringfügig gestiegen. Aktuell seien rund 209 300 Verbraucher im Weser-Ems-Gebiet nicht in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten „Schuldneratlas Deutschland“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Das waren rund 1700 mehr als vor einem Jahr.

Die Schuldnerquote in Weser-Ems erhöhte sich demnach geringfügig auf 10,08 Prozent (2018: 10,05 Prozent). Das heißt, dass etwas mehr als jeder zehnte Erwachsene in der Region als überschuldet gilt.

Deutschlandweit ging die Zahl überschuldeter Personen dagegen erstmals seit 2013 wieder leicht zurück – und zwar um knapp 10 000 auf 6,92 Millionen. Den Hauptgrund für den leichten Rückgang der Überschuldungszahlen auf Bundesebene sehen die Fachleute von Creditreform in der guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren.

Anstieg um 243 Prozent

Mit Sorge blicken die Experten allerdings auf den dramatischen Anstieg der Altersüberschuldung. Innerhalb von nur zwölf Monaten sei die Zahl der überschuldeten Verbraucher im Alter ab 70 Jahren in Deutschland um 44,9 Prozent auf rund 380 000 gestiegen, berichtete die Wirtschaftsauskunftei. Seit 2013 habe sich die Zahl der überschuldeten Senioren sogar um 243 Prozent erhöht.

Die Gründe sind nach Einschätzung der Experten vielfältig. Einerseits machten sich hier die Rentenreformen der vergangenen Jahrzehnte bemerkbar, die fast durchweg auf eine Kürzung des Sicherungsniveaus der gesetzlichen Rente abgezielt hätten, heißt es im Schuldneratlas. Außerdem wirkten sich die wachsende Zahl unsteter Erwerbsbiografien und das Anwachsen des Niedriglohnsektors aus. Auch der zum Teil dramatische Anstieg der Mieten spiele eine Rolle.

Überschuldung Wenn ein Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen in absehbarer Zeit nicht begleichen kann und ihm weder Vermögen noch andere Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen, liegt nach der Definition von Creditreform Überschuldung vor. Oder kurz gesagt: Die zu leistenden monatlichen Gesamtausgaben übersteigen dauerhaft die Einnahmen.

Auch regional gibt es spürbare Unterschiede bei der Überschuldung. Im Bundesländervergleich weist Bremen mit 14,02 Prozent (Vorjahr: 13,94 Prozent) die höchsten Schuldnerquote auf. Bayern rangiert mit 7,31 Prozent (2018: 7,43) an der positiven Spitze. Niedersachsen liegt mit einer Quote von 10,31 Prozent (2018: 10,34 Prozent) unverändert im Mittelfeld.

Im Weser-Ems-Gebiet – und auch niedersachsenweit – bleibt die Stadt Wilhelmshaven mit einer konstanten Quote von 17,07 Prozent Schlusslicht. Unter den kreisfreien Städten und Landkreisen im Nordwesten folgt wie im Vorjahr Delmenhorst (15,71 Prozent) auf Rang zwei und Emden (14,19 Prozent) auf Rang drei. Die Landkreise Ammerland (8,23 Prozent), Oldenburg und Vechta (je 8,44 Prozent) weisen im Weser-Ems-Gebiet die niedrigsten Schuldnerquoten auf.

Im Vergleich zum Vorjahr auffällig ist in der Weser-Ems-Region der deutlich Anstieg der Schuldnerquote in der Stadt Osnabrück um 0,55 Punkte auf 11,71 Prozent. Dagegen ging die Quote in der Stadt Oldenburg besonders stark um 0,28 Punkte auf 10,12 Prozent zurück.

Baltrum mit Bestwert

Unter den Gemeinden in der Region weist im Oldenburger Land weiterhin Hude die niedrigste Quote mit 6,44 Prozent auf. In Ostfriesland ist der Schuldneranteil wie auch schon in den Vorjahren auf der Insel Baltrum mit 5,29 Prozent am niedrigsten.

„Erfreulicherweise ist die sogenannte ,harte Verschuldung’ mit juristischen Sachverhalten zum zweiten Mal in Folge rückläufig“, sagte Michael Bolte, Geschäftsführer von Creditreform Oldenburg in seinem Fazit zur regionalen Entwicklung. „Allerdings geht der deutliche Anstieg der ,weichen Überschuldung’ – also die Fälle mit nachhaltigen Zahlungsstörungen – einher mit den Folgen einer zunehmenden Konsumverschuldung.“ Sie ziehe sich durch fast alle Altersgruppen.