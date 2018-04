Oldenburg Viel Lob und Anerkennung für die Handwerkskammer Oldenburg (HWK): Erstmals hatte sie mit einer zentralen Großveranstaltung ihre frischgebackenen Jungmeisterinnen und Jungmeister gewürdigt – statt bisher in den jeweiligen Kursen oder in den jeweiligen Gewerken. „Volles Haus, festliche Atmosphäre und emotionale Momente: Die erste zentrale Meisterfeier der Handwerkskammer Oldenburg hat für viele glückliche Gesichter gesorgt“, lautete das Fazit in der HWK-Zentrale am Oldenburger Theaterwall.

Vor über 1200 Gästen erhielten 300 Jungmeisterinnen und Jungmeister (von insgesamt 433) ihre langersehnten Meisterbriefe. Sie wurden von HWK-Präsident Manfred Kurmann und Hauptgeschäftsführer Heiko Henke überreicht. Zu den zahlreichen Ehrengästen gehörten Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH/Berlin), und Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).