Oldenburg Sie haben mit herausragenden Leistungen geglänzt. In den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg sind am Dienstag die landesbesten Auszubildenden 2019 in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen von der Indus­trie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) ausgezeichnet worden. 107 junge Frauen und Männer bestanden ihre Abschlussprüfung mit der Note „sehr gut“.

Vor rund 500 Gästen wurden sie gebührend gefeiert. „Herzlichen Glückwunsch zu Ihren fantastischen Ergebnissen. Wir dürfen Sie zu Recht zur Elite unseres Fachkräfte-Nachwuchses zählen. Leistung lohnt sich“, sagte Gert Stuke, Präsident der IHK Niedersachsen. Er überreichte gemeinsam mit IHKN-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Hildebrandt die Urkunden. „Wir brauchen Sie für unser Land. Sie haben eine ganz wichtige Rolle. Sie machen es möglich, dass Ausbildungsqualität nicht nur eine Floskel ist“, sagte Hildebrandt zu den Ausgezeichneten und betonte noch einmal die große Bedeutung der dualen Ausbildung für Wirtschaft und Gesellschaft.

Insgesamt haben bei den diesjährigen IHK-Winter- und Sommerabschlussprüfungen in Niedersachsen 29 837 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Prüfung abgelegt. Zu den landesbesten Auszubildenden 2019 zählen auch zwölf junge Frauen und Männer aus dem Bezirk der Oldenburgischen IHK (3786 Prüflinge in diesem Jahr).

Shirin Potthast, die Kosmetikerin im Unternehmen Upstalsboom Hotel + Freizeit im Wangerland gelernt hat, und Luisa Hölzl, die bei der Lufa Nord-West ihre Ausbildung zur Biologielaborantin absolviert hat, gehören sogar zu den 25 bundesbesten IHK-Auszubildenden aus Niedersachsen im Jahr 2019. Für diesen bemerkenswerten Erfolg werden die beiden Frauen am 9. Dezember in Berlin geehrt.