Oldenburg Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) blickt auf ein dynamisches Geschäftsjahr zurück. „Gute Zuwächse bei den Kundenkrediten und -einlagen, deutliche Steigerungen im Wertpapier- und im Vermittlungsgeschäft, Ertragszahlen im Plan und ein positiv stimmender Ausblick für das Jahr 2019“ – dies sei die Bilanz nach elf Monaten des Jahres 2018. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Vorstandsvorsitzender Gerhard Fiand. Trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen stehe die LzO „auf einem überaus soliden Fundament und ist für die künftigen Herausforderungen bestens gerüstet“.

Die günstigen Finanzierungskonditionen sowie eine gute Konjunktur hätten das Kreditgeschäft beflügelt. Der Kreditbestand wuchs seit Jahresbeginn um knapp vier Prozent auf rund 7,8 Milliarden Euro. Motoren seien private Immobilienfinanzierungen und auch Firmenkredite.

Auch der große Einlagen-Bestand wuchs, um fünf Prozent auf über 7,5 Milliarden Euro. Vor allem die schnell verfügbaren Sichteinlagen und Tagesgelder seien gefragt. Dies sei der Niedrigzinsphase geschuldet, führte Fiand aus. Mancher Kunde orientiert sich neu. Erfreut zeigte Fiand sich über einen kräftig gestiegenen Wertpapierabsatz.

In allen bedeutenden Produktfeldern habe es Zuwachsraten gegeben. Bei Immobilien wurde das vermittelte Objektvolumen auf knapp 120 Millionen Euro gesteigert – ein Plus von 23 Prozent. Sogar 30 Prozent betrug das Plus bei Lebensversicherungen.